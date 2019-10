Nieuwe Nobelaer: Het gaat wél om gemeenschapsgeld

Doek valt voor Smartlap­pen­fes­ti­val Et­ten-Leur

12 oktober ETTEN-LEUR - Het Smartlappenfestival Etten-Leur behoort definitief tot het verleden. Organisator Chapeau Productions ziet geen toekomst meer in het festival en schrapt het van de evenementenkalender. Wel is er een nieuw festival in de maak dat in oktober/november volgend jaar het levenslicht ziet, zegt Roel van Nunen van Chapeau.