Nieuwe Nobelaer Etten-Leur: omwonenden mogen alsnog meepraten

Coronacij­fers Et­ten-Leur rooskleuri­ger dan vorige week

1 december ETTEN-LEUR - De coronastatistieken voor onze directe omgeving zien er deze week weer een stuk rooskleuriger uit. Het aantal nieuwe besmettingen in Etten-Leur daalde in vergelijking met de week ervoor met ruim 30 procent. Dat is extra fijn omdat de coronacijfers in Etten-Leur vorige week even opliepen.