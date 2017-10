Nieuwe Nobelaer breekt met traditie: geen nieuwjaarsreceptie én geen nieuwjaarsconcert

De directie van de Nieuwe Nobelaer heeft voor een andere besteding van zijn budget gekozen. Zo was er in mei dit jaar al een preview op het nieuwe seizoen en in juni 2018 is er weer een Cultuurweekend. ,,Daar willen we meer in investeren. We hebben alles nog eens heroverwogen en zijn tot andere keuzes gekomen. De afgelopen jaren hebben wij ook steeds de nieuwjaarsreceptie bekostigd. Dat budget besteden we nu anders'', zegt adjunct-directeur Colinda Vergouwen van de Nieuwe Nobelaer.

Nieuwe burgemeester

De gemeente Etten-Leur laat het aan de nog te benoemen nieuwe burgemeester over welke invulling er in de toekomst wordt gegeven aan een nieuwjaarsreceptie. Maar in 2018 komt die er in elk geval niet en als er een vervolg komt, is het nog maar de vraag op welke plek.

Vergouwen zegt wel dat het nieuwjaarsconcert altijd voortreffelijk is verlopen en dat de tevredenheid daarover ook zo is verwoord naar de organiserende club Hoe Dat Zo.

Neemt niet weg dat de teleurstelling na al die jaren in de Nieuwe Noberlaer toch overheerst bij Theo Wouters. ,,We kunnen alleen nog maar terecht in de Nieuwe Nobelaer als we zaalhuur betalen, maar dan moeten we entree heffen en dat hebben we in het verleden nog nooit gedaan. Wat mij betreft is hier het laatste woord nog niet over gezegd. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is aan de dag van het concert toegevoegd op initiatief van de binnenkort vertrekkende burgemeester. Maar eigenlijk staat die receptie helemaal los van het concert. We hebben het jaren zonder receptie gedaan, maar nu kan er ineens helemaal niks meer.''

Argwaan