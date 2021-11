‘Nieuwe natuur’ bij oude vuilstort doet z’n werk: marters gefilmd bij zonnepark Etten-Leur

Handige katalysat­or­die­ven slaan weer toe: ‘Het is binnen een paar minuten gepiept’

Een kenteken dat eraf gesloopt is, een ruitje dat ingetikt is om een stuur te stelen of een speciaal navigatiesysteem dat zonder pardon uit je auto wordt gejat. Tegenwoordig zijn ook de katalysators, een onderdeel van de auto dat de uitlaatgassen zuivert, (weer) erg populair bij criminelen. ,,Het starten van de auto klonk als het lawaai van een enorme tractor.”

22 november