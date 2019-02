Nieuwe locatie Crossduathlon Etten-Leur past als een oude jas

Hij is een van de zevenkoppige organisatie van de crossduathlon. Gezeten naast de kachel in de glazen kas van de boerderij heeft hij een mooi uitzicht op start en finish van het parcours, waar de deelnemers de koude wind en de regen trotseren. In de kas ruikt het naar erwtensoep en koffie, en de vele bezoekers komen af en toe hier opwarmen.

Van Haperen: “Naast deze verwarmde kas, met water en stroom, hebben we ook een veel betere kleedruimte voor de deelnemers. Dus ook voor hen zijn we erop vooruitgegaan.” Deze editie trekt opnieuw veel crossers uit Nederland en België. “Bij de korte afstand, 3 km rennen, 10 km fietsen en weer 1,5 km rennen, stonden 90 mannen en vrouwen aan de start.”

,,De grote wedstrijd, van 6,5, 20 en 3 kilometer telt 150 deelnemers. Dat zijn voor ons als organisatie prima aantallen. We hoeven echt niet verder te groeien.” De deelnemers waren onderverdeeld in junioren, senioren en veteranen. Bovendien was er een wedstrijd voor duo’s, met een loper en een mountainbiker. Aan deze laatste categorie deed burgemeester Miranda de Vries mee. Zij rende, met haar zoon op de mountainbike.

“De inbreng uit België is ieder jaar groot”, weet Van Haperen. “We horen dat ze onze goede organisatie erg waarderen. Overigens zijn er deze dag nog twee van deze evenementen, waarvan we flinke concurrentie hebben. Er is een strandcross bij onze zuiderburen en een cross in Norg. Daardoor is de top van de deelnemers, die sowieso erg smal is, over drie wedstrijden verdeeld. Dat is wel jammer, maar het viel niet anders te organiseren.

Volgens Van Haperen komt er volgend jaar zeker een volgende editie: “Dat wordt dan de twintigste, een jubileum. Of we dan iets extra’s doen? Oef, daar kan ik nog niets over zeggen. Wij worden zelf ook een dagje ouder, dus het organiseren wordt er voor ons niet lichter op. We hebben veertig vrijwilligers, we vergaderen vanaf september en we zijn een week voor het evenement al druk bezig met het opbouwen. En morgen beginnen we met het afbreken, wat ook een week duurt. Daar hebben we onze handen al vol aan.”

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Winnaar Wouter Wuilmus uit Rijckevorsel, hier vooraan nog onderweg in de derde ronde fietsen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Winnaar Wouter Wuilmus uit Rijckevorsel. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Drukte bij de start. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Winnaar Wouter Wuilmus uit Rijckevorsel. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Warme soep in de kassen van 't Santspuy. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Etten-Leur - 10-2-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Crossduatlon bij 't Santspuy. Burgemeester Miranda de Vries deed ook mee. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer