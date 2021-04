Nieuwe glasvezelaansluitingen in gemeente Etten-Leur

KPN start in oktober met de aanleg van glasvezel in een deel van Etten-Leur. Het doel is dat de helft van Etten-Leur in 2023 is aangesloten op snel glasvezelinternet.

Quote Buiten de bebouwde kom? Daarover voeren we gesprekken. Frank Vrolijk, Wethouder gemeente Etten-Leur

,,Samen zorgen we er voor dat iedereen binnen de bebouwde kom toegang heeft tot sneller en betrouwbaarder glasvezelinternet. Dit is goed voor onze inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Dat supersnelle internet willen we ook voor inwoners buiten de bebouwde kom. Daarom voeren we daarover gesprekken”, zegt de Etten-Leurse wethouder Frank Vrolijk.

Onduidelijk

Met welke partij dat is, is onduidelijk. Eerder namelijk gaf KPN aan dat het bedrijf geen glasvezelaansluiting wil realiseren op álle adressen, maar alleen binnen de bebouwde kom. Glasvezel aanleggen in het buitengebied is relatief duur.

De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer Spitters. Het project zit nog in de voorbereidende fase. Eind dit jaar worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden, dat gebeurt vanuit de telefooncentrales aan de Baai 49 in Etten-Leur.

Quote Et­ten-Leur was een van de eerste met glasaan­slui­tin­gen in woningen. Anja de Vos-Biemans, KPN Regiodirecteur

KPN Regiodirecteur Anja de Vos-Biemans: ,,KPN vervangt in hoog tempo zijn kopernetwerk voor glasvezel en levert daarmee een bijdrage aan de digitalisering van Nederland. Het leuke van dit project in Etten-Leur is dat deze gemeente een van de eerste met glasaansluitingen in woningen was. In 2011 werden de eerste verbindingen in Schoenmakershoek gelegd. Nu kunnen we dit project verder brengen door nog meer Nederlanders aan te sluiten op razendsnel internet.”