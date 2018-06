Nieuwe gegadigden voor aanleg glasvezel in buitengebied Etten-Leur

Ook in Moerdijk, Roosendaal, Breda en Zundert moeten nog buitengebieden worden aangesloten. Die vijf gemeenten trekken bij dit project samen op nadat glasvezelmaatschappij Mabib tussentijds is afgehaakt.

Lening

Mabib kwam in 2016 als eerste in beeld om met een lening uit het toen in het leven geroepen provinciaal breedbandfonds aan de slag te gaan in achttien gemeenten in West-Brabant, maar ook in het oosten van de provincie. Met dertien West-Brabantse gemeenten zijn die gesprekken gevoerd, maar het eerder genoemde vijftal werd daar niet bij betrokken. Vermoedelijk waren het nog te geringe aan te sluiten aantal eenheden op de bedrijventerreinen en de spreiding van die bedrijven daarvoor de aanleiding.