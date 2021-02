Nieuwe fase ontwikkeling Kloostervelden Etten-Leur: maar liefst 2.000 gegadigden voor bouwplan

COLUMN Stem de coronare­gels beter af op het échte leven

5 februari Het is alsof het coronabeleid steeds verder afdrijft van ons échte leven. Neem de basisscholen die weer open gaan. In de hoogste klassen zouden kinderen in groepjes van vijf of twee moeten zitten. Een bedenksel op basis van een theoretisch model dat niets met de werkelijkheid van doen heeft.