Nieuwe escaperoom: als boer ontsnappen uit 't regelwoud

DEN BOSCH/ETTEN-LEUR - Met Henri's Escaperoom kunnen burgers en bestuurders zelf voelen hoe je als Brabantse boer steeds verder in de knel komt. Volgens Etten-Leurse boerendochter Maartje Verhulst hard nodig. ,,Zelfs als we luisteren, begrijpen we elkaar niet.”

Henri's Escaperoom. Het klinkt lekker gezellig naar een middagje uit met vrienden of de hele familie. De vrijwillige opsluiting als entertainment. Maar pas op: de nieuwste escaperoom is uit het leven zelf gegrepen. Uit het boerenleven, welteverstaan. Naamgever Henri van den Boomen uit Westerhoven en zijn vriendin Maartje Verhulst uit Etten-Leur dagen iedereen uit om zelf eens te ervaren hoe het is als je overall steeds meer als een dwangbuis voelt.

Vaders van beide kanten zijn melkveehouder, dus koeien en het boerenleven zit zowat in hun dna. Dat tekende hun verleden maar zeker hun toekomst. ,,We zijn volop aan het nadenken over de toekomst. Is die er nog wel als boer?"

Hol van de leeuw

De locatie, het provinciehuis in Den Bosch, mag gerust het hol van de leeuw heten. Juist daar wordt dat vermaledijde landbouwbeleid bedacht waarvan de Brabantse boeren zich hoe langer hoe meer het slachtoffer voelen. In het verleden stond de boerenstand al met protestborden en tractoren op de stoep in Den Bosch, maar Henri's Escaperoom is een nieuw wapen in de strijd.

Of beter, een middel om eens niet te strijden maar de discussie aan te gaan tussen boeren, burgers, bestuurders en ambtenaren. Boerendochter Maartje Verhulst: ,,We vragen Brabanders een overall aan te trekken en zelf te ervaren wat een boer op zijn bedrijf dagelijks meemaakt. Veel burgers hebben wel een oordeel maar weten nauwelijks wat we meemaken. Op sociale media worden boeren uitgemaakt voor van alles. Laat mensen het zelf dan eens proberen in onze escaperoom."

Wantrouwen

Om de toon meteen maar lekker te zetten, hangt de ruimte van het provinciehuis vol met kreten als: 'Jullie stinkende stallen vergallen ons leven.' Of: 'Jullie willen echt niet duurzaam produceren'. Ook een lekkere binnenkomer: 'Jullie megastallen: fabrieken vol dierenleed'. Dat is volgens Verhulst de negatieve teneur en het wantrouwen die boeren ervaren in de dagelijkse berichtenstroom over stikstof- of amnoniakuitstoot of protesten tegen megastallen.

In de mobiele Escaperoom, die met bureau Twijnstra en Gudde en de Landbouw Innovatie Campus van de provincie samen ontwikkeld is, moeten twee teams wegwijs worden in de steeds ingewikkeldere regelgeving. Hoe zit het met de Wet Geurhinder en Veehouderij? Wat heeft de beleidsregel staldering voor gevolgen? En is het Besluit Akkerbouw nog van kracht? Daarna leggen de spelers een puzzel om te snappen welke partijen er allemaal betrokken zijn op de route van de aardappel van het land tot de friet op ons bord. De grote inkoopkantoren blijken de meeste winst op te strijken. Als die klus geklaard is en de code gekraakt, wachten er keiharde keuzes over nieuwe investeringen en het inzetten op het kwaliteitslabel duurzaamheid. Elke foute keuze wordt direct afgestraft met een ongenadig mailtje van de Rabobank.

Varkensbaronnen

,,Akelig realistisch, hier gaat het dagelijks over bij ons aan de eettafel", stelt geitenhouder Gerrit Verhoeven uit Biezenmortel. Samen met zijn vrouw Carla speelde hij het spel deze week al met ambtenaren van de provincie. ,,Wat veel mensen niet in de gaten hebben, is dat het bij agrarische ondernemingen in de meeste gevallen nog gaat om familiebedrijven. Met die varkensbaronnen en megastallen hebben wij ook niks", nuanceert Carla Verhoeven. Ze vraagt zich af: als het gaat om milieu of dierenwelzijn hoeveel schieten we er dan mee op als boeren hier gedwongen worden om te stoppen en we afhankelijk worden van het buitenland?

Na de lancering hoopt Verhulst dat de mobiele escaperoom langs gemeentehuizen en dorpscentra gaat waar burgers, ambtenaren en boeren gezamenlijk aan de slag kunnen. Verhulst: ,,Ik snap soms het onbegrip. Ook al luisteren we naar elkaar dan nog berijpen we elkaar niet. Daar hopen wij een beetje verandering in te brengen."