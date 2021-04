Nieuwe eigenaars hebben grote plannen met winkelcentrum Etten-Leur: ‘Ze zijn heel ambitieus’

Onderhande­lin­gen verkoop Van Goghkerk Et­ten-Leur in afrondende fase

9 april ETTEN-LEUR - Ja, er wordt nog steeds onderhandeld over de verkoop van de Vincent van Goghkerk in Etten-Leur. Sterker nog: ,,Ik denk dat we er binnen een maandje uit zijn. We zitten in de afrondende fase.”