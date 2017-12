Nieuwe burgemeester Etten-Leur komt graag op de koffie

Minister waarschuwt No Surrender en Satudarah na verbod Bandidos: 'We gaan door, dit is een opsteker voor Zuid-Nederland'

16:54 DEN BOSCH – Nu motorclub Bandidos officieel verboden is in Nederland, dreigt hetzelfde te gebeuren met Satudarah en No Surrender, motorclubs die in Brabant al jaren stevig vertegenwoordigd zijn. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet woensdag alvast doorschemeren dat ook deze motorclubs erop moeten rekenen dat ze worden aangepakt.