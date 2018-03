Nieuwe bomen met zuilvorm in Beatrixpark Etten-Leur

UPDATE Man vernielt auto in Breda, gaat op het dak liggen en wordt dan aangehouden

16:29 BREDA – Politieagenten kregen in de nacht van zondag op maandag een melding over iemand die een auto aan het vernielen was. Eenmaal ter plaatse troffen zij de vermoedelijke dader aan op een zeer opmerkelijke plek: hij lag op het dak van een auto.