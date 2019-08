Nieuwbouw Withof: zo'n 40 koop- en 40 huurappartementen

De appartementen worden onderverdeeld over twee complexen van allebei maximaal vier lagen hoog. Ongeveer de helft van het aantal woningen wordt sociale huur, de andere helft koopappartement. Althans, dat is het plan dat de gemeente en Alwel presenteerden tijdens een raadsvergadering.

Inspreker

Bij de vergadering was een groep omwonenden aanwezig. Het leek erop dat de plannen op weinig weerstand stuitten, gezien er maar één inspreker was. De omwonende wilde weten wanneer hij een duidelijke ‘art impression’ van de nieuwbouw te zien krijgt. Volgens Rob Keijzer van Alwel wordt eerst het bestemmingsplan doorlopen en gaat de architect daarna met de tekeningen aan de slag.

Houtproductiebos

De huidige planning is dat het voorontwerp bestemmingsplan in oktober dit jaar gereed is. Vervolgens komt het ontwerp bestemmingsplan in februari 2020 en volgt de vaststelling van het bestemmingsplan eind volgend jaar. Als al die stappen goed worden doorlopen, start in 2021 de bouw. Dat is tegelijk met de waarschijnlijke bouw van woningen op de plek waar nu het houtproductiebos bij het Withof ligt.