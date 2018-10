Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur valt een stuk duurder uit

ETTEN-LEUR - De gemeenteraad in Etten-Leur moet zich opnieuw uitspreken over de financiering van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer. Dat is nodig omdat dit plan een stuk duurder uitvalt dan was voorzien toen de raad instemde met de plannen voor een nieuw cultuurcentrum.

De verhuizing naar de nieuwe locatie is medio 2021 voorzien . De nieuwbouw moet verrijzen op het Banakkerterrein aan de Parklaan. De raad gaf eerder in 2014 en 2016 bijna unaniem groen licht voor de nieuwbouw.

Duurder

Wethouder Kees van Aert zegt dat door de huidige stand van de economie bepaalde meevallers die eerder ingecalculeerd waren nu wegvallen, waardoor het plan duurder uitvalt dan was voorzien. Bedragen wil hij daarbij overigens niet noemen omdat hij zich niet in de kaart wil laten kijken zolang de aanbesteding van het project nog niet rond is.

Wel wil hij desgevraagd kwijt dat het benodigde extra bedrag 'substantieel' is. ,,We zijn bezig met de aanbestedingen en zoals het er nu uitziet kunnen we de zaak rond krijgen zonder dat we daarvoor naar de burgers moeten. Het zal niet leiden tot het verhogen van de belasting.''

Fusie

Nieuwe Nobelaer is sinds 2010 een breed cultuurcentrum. Het ontstond destijds door een fusie van theater congrescentrum De Nobelaer, de bibliotheek en kunsteducatie Sint Frans.

Via Nieuwe Nobelaer vinden de inwoners van Etten-Leur een compleet aanbod aan informatie, kennis, kunst en cultuur onder één dak. Dus niet alleen maar culturele activiteiten maar bijvoorbeeld ook actuele zaken zoals recentelijk de week van de alfabetisering en aandacht voor dementie.

Directeur Hilda Vliegenthart van Nieuwe Nobelaer zegt dat een nieuw onderdak voor het cultuurcentrum hard nodig is. Zij zegt dat het voor het publiek vaak verborgen blijft maar dat er van alles aan de hand is achter de schermen omdat het gebouw gewoon helemaal op is.

Regen

,,Wij hebben als het regent bij het podium bakken staan om het doorgelekte water op te vangen'', geeft zij als voorbeeld. Bovendien biedt de nieuwbouw kans om de ruimte optimaal in te delen.

Op de nieuwe plek worden ook nieuwe kansen gezien omdat zwembad De Banakker en het Winkelhart vlakbij liggen. Vliegenthart zegt dat een nieuw onderkomen ook recht doet aan een cultuurcentrum dat volgens haar ook een plek moet zijn die ruimte biedt voor reuring en debat.