Nieuwbouw Couperuslaan Etten-Leur wordt maximaal vier hoog

ETTEN-LEUR - De nieuwe flats aan de Couperuslaan in Etten-Leur krijgen maximaal vier bouwlagen. Dat is het resultaat van een compromis met de projectontwikkelaar van het plan, IDea Compact.

Het compromisvoorstel is bedacht door het CDA en voorgelegd aan IDea. Die ging er volgens fractievoorzitter Ronnie Buiks mee akkoord, waarna het maandagavond door een meerderheid van de raad gesteund werd.

De projectontwikkelaar mag nu in vier bouwlagen koopappartementen realiseren met een ondergrondse parkeerkelder. Vijftien procent van het totale bouwplan bestaat uit woningen in het middeldure huursegment. Die appartementen komen op de plek waar nu CentrumFIT zit. Dat scheelt ook in het aantal parkeerplaatsen dat straks gerealiseerd hoeft te worden. Twintig minder, volgens Buiks.

Mocht CentrumFIT niet inpasbaar zijn in de nieuwbouw, dan wordt in overleg met de projectontwikkelaar naar een nieuwe locatie voor CentrumFIT gezocht. Gedacht wordt onder meer aan een plek bij de sportvelden van Internos of het Trivium. Daar bouwt de projectontwikkelaar ook een nieuwe tennishal. De huidige TopShothal aan de Couperuslaan wordt namelijk gesloopt als daar de vier nieuwe flats worden gebouwd.

Massaal

Omwonenden van onder meer de Couperuslaan, Guido Gezellelaan en Stijn Streuvelslaan liepen massaal te hoop tegen het aanvankelijke bouwplan dat werd voorgelegd en zij waren ook maandavond weer in groten getale aanwezig. Hoewel de gemeenteraad nog maar zeer recent een maximale bouwhoogte van zes lagen voor nieuwbouw (met uitzondering van het centrum) vaststelde, wilden B en W daar bij dit plan al direct van afwijken.

Verdedigd

Dat pikten de omwonenden niet, daarin gesteund door de wijkvereniging Buurtbelang Banakkers. Op enkele bijeenkomsten de afgelopen maanden, waarbij het eerdere plan verdedigd werd door gemeente en projectontwikkelaar, kwamen tot meer dan honderd bezwaarmakers af.

Door het voorstel dat nu voor is gelegd, waarbij vier hoog de max is en toch ook wordt voorzien in de behoefte aan middeldure huurwoningen, is aan een substantieel deel van de bezwaren van omwonenden voldaan.