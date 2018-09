Nieuwbouw Brabantlaan mogelijk toch gasloos

Gesprekken

De gemeenteraad wil graag dat ook dit project gasloos wordt gebouwd dus is het college van Burgemeester en Wethouders in gesprek gegaan met de ontwikkelaar. ,,Hij heeft begrip voor de wens om gasloos te bouwen en is bereid mee te denken", laat het college weten. Ruud in 't Groen, directeur van de Bredase vestiging van de vastgoedonderneming, laat weten open te staan voor de wens van de gemeenteraad. ,,Wij staan absoluut positief tegenover gasloos bouwen. De gesprekken met de gemeente lopen nu." Volgens hem gaat het project 'prachtig mooi' worden.

Planning

Op de vraag of deze mogelijke wijziging in het plan effect heeft op de planning van het bouwproject, zegt In 't Groen: ,,Dat kan effect hebben op de planning, maar die houden we zo strak mogelijk."



Hof de Hoop wordt gerealiseerd op het voormalige bedrijfsterrein aan de Brabantlaan waar in een lang verleden de melkfabriek van Campina heeft gestaan. De bedoeling is om in het derde of vierde kwartaal van dit jaar te starten met de verkoop en niet lang daarna met de bouw.