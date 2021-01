Nieuw zorgcentrum in Etten-Leur: ‘Familie van iemand met dementie rouwt de hele tijd een beetje’

Dit was het goede nieuws van 2020: baby's, breien en groeiende bedrijven

26 december ETTEN-LEUR - In de laatste dagen van dit jaar vroegen we mensen in Etten-Leur wat hun glas in 2020 halfvol maakte - of misschien zelfs hartstikke vol. Een oppepper voor de donkere dagen: lees hier het goede nieuws van eigen bodem.