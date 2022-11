Nieuw voedselbos bij Etten-Leur krijgt 3700 bomen en struiken

Caissière over 'trage' kassa in Et­ten-Leur: 'Ik ben eigenlijk een geboren kletskassa’

ETTEN-LEUR - Een praatje over het weer, de boodschappen of wat er die avond op tafel staat: welkom bij de kletskassa bij de Jumbo in Etten-Leur. ,,Zal ik even helpen met inpakken?”

2 november