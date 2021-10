Nieuw seizoen Turfschip Etten-Leur: voor ieder wat wils

Story of the Blues

Op 5 november staat een pilot van ‘Story of the Blues’ op het programma. Aanvang 20.00 uur, entree gratis. Locatie hiervoor is Pop Up Café de Zwaaikom in het Turfschip, open op vrijdagavond. Naast verhalen over de Blues wil ‘Story of the Blues’ in toekomstige edities een live podium bieden aan artiesten en bands.