Nieuw overleg met omwonenden over geluidshinder A58 Etten-Leur

Mensen ondervinden daar overlast van, zegt fractievoorzitter Simon Jacobs, die er vragen over stelde aan het college. In toenemende mate ook, want de hoeveelheid verkeer over deze snelweg neemt toe.

Op 19 december was er een informatiebijeenkomst over de aanleg van een zonnepark op de geluidswal langs de A58. Tijdens die bijeenkomst spraken omwonenden hun zorgen uit over geluidshinder die zij ervaren. Er zijn regels over maximale geluidsbelasting (geluidsplafond). In een brief aan B en W vraagt Simons onder meer om aan te geven wat het geluidsplafond van de A58 is en of dit plafond nu al wordt overschreden.

Ook wil GroenLinks weten wat de maximale geluidsbelasting is op gevels van woningen die langs snelwegen staan en of die normen momenteel overschreden worden. Mochten die gegevens nu niet voorhanden zijn, dan roept de fractie de gemeente op om ze zelf te verzamelen.

Quote We zien kansen om de geluidswal zo aan te passen, dat de geluidsbe­las­ting op de woningen in de buurt van de A58 wordt verlaagd. Simon Jacobs, Fractievoorzitter GroenLinks Etten-Leur

Omdat wethouder Kees van Aert tijdens de bijeenkomst vorige maand aangaf open te staan voor een gesprek met omwonenden is GroenLinks blij dat de gemeente nog voor de aanleg van de zonnepanelen een nieuwe bijeenkomst met omwonenden belegt. Voor dat gesprek hebben zich twee mensen gemeld, van wie er één namens een groep van een kleine tien personen spreekt.