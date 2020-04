Nieuw leven in Drukkerijmuseum voor geredde beelden Roto Smeets

ETTEN-LEUR - Of ze nou mooi zijn of niet, het Drukkerijmuseum en de Heemkundekring zijn hartstikke blij met de beelden die ze tijdens de sloop van drukkerij Roto Smeets hebben kunnen redden. ,,We hebben Etten-Leurs erfgoed behouden voor Etten-Leur", zeggen Piet Paantjens en Kees Jochems.

Het gaat om vier kunstwerken van de Goirlese kunstenaar Luc van Hoek, die bij elk jubileum van het bedrijf wel een nieuw beeldhouwwerk maakte. De elf die aan de kantinemuur hingen, gingen voorgoed verloren omdat tijdens die reddingspoging asbest werd aangetroffen.

Volledig scherm Het beeld van de schrijvende monnik hangt gerestaureerd en wel, nu in het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur. Het werd gemaakt door de in 1991 overleden kunstenaar Luc van Hoek. © Florence Imandt

Vier werken die in de hal hingen, konden wél worden behouden. Een daarvan, de schrijvende monnik, hangt sinds kort in de ontvangstruimte van het drukkerijmuseum, gerestaureerd en wel. De tweede, een drukker tussen de drukrollen met in zijn hand een vel papier, wacht nog op een plaats in de drukkerszaal van het museum.

Volledig scherm Ergens in deze drukkerszaal van het Drukkerijmuseum krijgt het beeld De Drukker een plaatsje. © Florence Imandt

Twee andere zijn in opslag bij Heemkundekring Jan uten Houte die ‘Vrouwe Grafica’ terug gaat brengen naar Goirle, in overleg met de zoon van de in 1991 overleden kunstenaar. ,,De tweede, een vrouw op het platteland, krijgt een plek ergens in Etten-Leur", zegt heemkundevoorzitter Piet Paantjens.

,,We hebben achterhaald dat Van Hoek dat beeld speciaal voor Etten-Leur maakte, dat in de jaren vijftig en zestig nog een echte plattelandsgemeente was.. Het gaat naar het Streekmuseum of een geschikte plek elders in Etten-Leur.”

Geredde beelden zijn allemaal loeizwaar

Van wat voor materiaal de kunstwerken zijn gemaakt, is niet duidelijk. ,,Het lijkt een soort natuursteen, maar het zou ook kunnen dat Luc van Hoek het materiaal zelf maakte", zegt Kees Jochems, secretaris van het Nederlands Drukkerij Museum. ,,Het is in ieder geval loeizwaar, ik schat een paar honderd kilo. Dat maakte de restauratie echt een moeilijke klus.”

Volledig scherm Met dit soort zware keilbouten zaten de kunstwerken bij Roto aan de muur. © heemkundekring

De werken waren met zware keilbouten in de muren van Roto Smeets verankerd. Daardoor ontstonden bij het verwijderen van de kunst grote gaten in de muren. Een betonbedrijf heeft de vrijwilligers van Heemkundekring en Drukkerijmuseum vervolgens geholpen de zware beelden veilig te stellen, met de stukken muur er nog aan vast. Dat ging dus niet bepaald zachtzinnig.

Volledig scherm Zo zag de kantine van Roto Smeets er voor de sloop uit. Deze kunstwerken gingen verloren omdat er asbest in de muren werd aangetroffen. © heemkundekring

Het lijkt alsof de voorstellingen in stukken werden gezaagd om ze van de muren af te halen, omdat ze uit losse elementen bestaan. Maar dat is niet zo. ,,Nee, zo werkte Van Hoek", zegt Paantjens. ,,Hij maakte de beelden in delen die hij later aan elkaar paste. Hij maakte ook glas-in-lood. Een soort mozaïek-effect. De kleuren die erop zaten, zijn in de loop der jaren verdwenen.”

Quote Het is van de zotte dat Roto Smeets helemaal niks heeft gedaan om deze kunst te behouden Kees Jochems, Secretaris Drukkerijmuseum Etten-Leur

Van Hoek maakte de eerste kunstwerken voor Roto in de jaren vijftig, vermoedelijk omdat iemand binnen het drukkersbedrijf hem kende. ,,Steeds als er iets te vieren viel, kreeg hij een nieuwe opdracht", zegt Jochems.

,,Dat waren de gouden jaren van de grafische wereld. Het zotte is dat het bedrijf zelf geen enkele interesse had om de kunstwerken te behouden. Het heeft ook helemaal niets gedaan om de kunst te behouden. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

Ook de eerste steen die Prins Bernhard heeft gelegd, werd gered

Via oud-werknemers van het bedrijf werd de Heemkundekring vorige zomer tijdens de sloop op de dreigende vernieling van de kunstwerken gewezen. ,,We hebben ook nog enkele schilderijen kunnen redden. En de eerste steen die Prins Bernhard ooit heeft gelegd.”

De schrijvende monnik en de drukker met zijn vel papier, zullen te zien zijn als het museum weer open mag.

Volledig scherm Het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur is vanwege corona nog steeds gesloten. © Florence Imandt