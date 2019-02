Nieuw gezondheidscentrum Etten-Leur, twintig parkeerplaatsen moeten druk opvangen

Voor de laatste keer herdenken Ko­rea-strij­ders de vergeten oorlog in Roosendaal

12 februari ROOSENDAAL - Daar stonden ze. Stram in het gelid bij het Korea-monument op de Engelbrecht van Nassaukazerne. Dertien veteranen, allemaal ver in de tachtig, reisden in alle vroegte naar Roosendaal. Oud-strijders, woonachtig op de Veluwe of in Zuid-Limburg. Volgend jaar kunnen ze zich de jaarlijkse rit besparen. De Hoengsong-herdenking van dinsdag was de laatste in een lange traditie.