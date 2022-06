Nieuw college Etten-Leur komt uit de startblokken: wethouders klaar? Besturen maar

Willebror­der Marco kan ‘Taalheld 2022’ worden: ‘Voorlezen voor je eigen zoon is het mooiste wat er is’

Sint Willebrord - ,,Ik had altijd wel een smoes.” Marco Albers ontweek heel lang lezen en schrijven. ,,Ik gaf het niet de aandacht.” Daar heeft hij verandering in gebracht. Nu is de Willebrorder zelfs genomineerd voor Taalheld van 2022.

24 mei