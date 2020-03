Nieuw ballonnenkunstwerk staat te shinen in Etten-Leur

,,Ik zit eraan te denken om toch even op en neer te rijden, om te zien hoe hij erbij staat”, vertelt Saske van der Eerden (49). Ze maakte het kunstwerk ‘Animo’ voor het speelveldje aan de Kerkwerve in Etten-Leur. Vorige week zou de officiële onthulling zijn, maar die werd afgelast.

Een paal van 7 meter hoog, met felgekleurde, stalen ballonnen eraan die met de wind meedraaien. ,,Hij staat al te shinen”, vertelt de kunstenares uit Haarlemmermeer. ,,Echt jammer dat de officiële onthulling niet doorging. Het is altijd een feestelijk momentje, dan voelt je werk écht af. Misschien rijd ik toch even heen en weer om zelf te gaan kijken. De weg naar Etten-Leur is gelukkig mooi.”

Lekker met de wind mee

De vrolijke ballonnen staan voor vrijheid en je eigen weg gaan. ,,Lekker met de wind mee bewegen. Ik wilde iets vrolijks, maar het moest ook een achterliggende gedachte hebben. Het staat er nu een beetje een raar bij op een veldje met oudere speeltoestellen. Het gras is nog ingezaaid en er moet nog licht in de bestrating komen, dus hij komt nog niet helemaal tot zijn recht.”

De Haarlemmermeerse hoopt dat het een herkenningspunt wordt voor de buurtbewoners. ,,Een gevoel van thuiskomen; daar zijn de ballonnen weer. Ik hoop ook dat mensen er een glimlach van krijgen. Ik denk het wel, want de kleuren knallen echt. Ook is het opvallend dat hij beweegt, dat zorgt voor een diepere beleving.”

Er waren 92 andere gegadigden toen de gemeente aankondigde een kunstwerk nodig te hebben. ,,Toen werden er drie kunstenaars uitgekozen om een ontwerp te maken. Ze kozen mij op basis van vorm, kleur en het feit dat ik vaak groot werk maak. Het was de eerste keer dat ik met meerdere kleuren in een kunstwerk werkte, dat was heel leuk om te doen.”

Toen ze gekozen was, reed Saske naar Etten-Leur om te kijken wat het speelveldje goed zou doen. ,,Ik wilde iets maken dat je van veraf kunt zien, een markeringspunt. In eerste instantie zat er geen beweging in en was het gewoon een statische paal. Ik wilde graag beweging.”

Beweging als cadeautje