Niets te lezen in zelfisolatie? Nieuwe Nobelaer deelt gratis verrassingspakketten uit

Dat gebeurt uiteraard nadrukkelijk volgens de richtlijnen van het RIVM. De pakketten kunnen online worden aangevraagd via de website van Nieuwe Nobelaer, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit verschillende genres, of bijvoorbeeld leeftijdscategorieën. Daarna wordt binnen vijf werkdagen een bevestiging met de datum en een tijdslot waarop het pakket kan worden afgehaald. ,,Het is ook belangrijk dat mensen de pakketten maar met één persoon komen ophalen op het afgesproken tijdslot”, vertelt directeur Hilda Vliegenthart. ,,We willen absoluut geen samenscholing bij de bibliotheek.”

Afgeschreven boeken

De pakketten hoeven later niet terug naar de bieb; het gaat om afgeschreven boeken, waarvan Nieuwe Nobelaer er drie weken geleden nog een hoop verkocht voor een symbolisch bedrag, op een boekenmarkt voor het goede doel. In de pakketten zitten vier à vijf van die boeken, die dus al een tijd niet meer in mensenhanden zijn geweest, benadrukt Vliegenthart. ,,En we pakken de pakketten in met handschoenen aan. Als grote instelling moeten en willen wij de richtlijnen van het RIVM absoluut volgen.”

Tegelijkertijd denkt Nieuwe Nobelaer op deze manier toch in een behoefte te voorzien. ,,De boekenwinkels zijn nog wel open en daar wordt nu meer gekocht. Heel mooi, want lezen is leuk en belangrijk, maar je moet er wel de middelen voor hebben. Niet iedereen kan even naar de boekenwinkel of is online handig genoeg om een e-book te kopen.”

