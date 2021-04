Niet slopen, maar hergebruiken: oude Juvenaat in Etten-Leur gaat nieuwe toekomst tegemoet

Nu dus de beuk erin? Dát is niet meer van deze tijd. ‘Circulair slopen’ is het credo en voorman en kraanmachinist William Snelders van Stolwerk sloopwerken en asbestsanering weet daar alles van.



Het is een precies werkje dat slopen en het gebeurt in fasen en in nauw overleg met de Nederlandse Bouw Unie (NBU), die het plan gaat realiseren. De eerste stap is het verwijderen van de aanwezige asbest in dakplaten en asbesthoudende colovinyltegels en hun lijmlaag.



Daarna volgt de sloop van wat een oud washuis met douches en toiletten lijkt te zijn. De rest van de gebouwen wordt laag voor laag van bruikbaar materiaal ontdaan dat voor hergebruik geschikt is en wordt doorverkocht of afgevoerd voor herverwerking.