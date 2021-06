Niet elke jongere die om jeugdzorg vraagt, hoeft achteraan aan te sluiten

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA, die zich zorgen maakt over de wachtlijsten. Die vormen overigens een landelijk probleem. Al sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de jeugdzorg lopen de wachttijden op. Het Rijk voerde destijds meteen een bezuiniging door op deze zorg, zodat gemeenten al jaren geld tekort komen om aan de stijgende vraag naar hulp te voldoen.

In principe mag er in Etten-Leur maximaal 16 weken zitten tussen het moment waarop een gezin zich meldt voor jeugdzorg en het moment waarop er een concreet plan ligt. In de eerste helft van 2020 werd die termijn volgens B en W zelden of nooit overschreden; eind 2020 gebeurde dat af en toe (in zo’n 4 procent van de gevallen).

Eetstoornissen en suïcidaal gedrag

Om te voorkomen dat problemen in de tussentijd uit de hand lopen, krijgen sommige jongeren in Etten-Leur voorrang. Dat gebeurt wanneer de veiligheid van een kind direct in het geding is en bij complexe problemen zoals eetstoornissen en suïcidaal gedrag. Aantallen, percentages of termijnen worden hier niet bij genoemd. Het college kondigde in de kadernota aan dat het 1,5 fte aan extra jeugdprofessionals wil inhuren om de wachtlijsten terug te dringen.