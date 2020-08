Nicky (34) ligt al bijna heel 2020 in het ziekenhuis: ‘Tóch heeft elke dag iets goeds’

Ze krijgt maximaal vijfhonderd calorieën per dag binnen, is dit jaar al vijftien kilo afgevallen en heeft het overgrote deel van 2020 in het ziekenhuis gelegen. Van de intelligente lockdown heeft ze weinig gemerkt, want naar eigen zeggen is dat haar leven in het klein. ,,Vriendinnen zeiden: ‘Nu pas zien we hoe beperkt jij altijd bent.’”