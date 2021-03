Neuzen naar bruikbaar spul uit gesloopte huizen? Dat kan in de Van ‘t Hoffstraat in Etten-Leur

,,Circulair slopen is tegenwoordig het devies’’, zegt projectleider Martin Kortsmit van Alwel. ,,Volgens ons duurzaamheidsbeleid werken we in 2050 CO2-neutraal. Lijkt ver weg, maar dat is het niet.’’



Zomaar spullen weggooien is er niet meer bij, legt hij uit: ,,Omwonenden kunnen, voor de huizen tegen de vlakte gaan, kijken of ze iets willen overnemen. Denk aan binnendeuren, een keukenblokje, gordijnrails, maar ook tuinplanten of schuttingen. Het is te vergelijken met Marktplaats, je biedt wat je er voor over hebt. De opbrengst gaat naar een goed doel. Wat dat is, kan ik nog niet zeggen. Maar het is iets lokaals, dat zeg ik je vast.’’