Neuzen in Etten-Leur één kant op, voor plannen duurzame energie

ETTEN-LEUR - Wat meer aandacht voor energie bespáren zou prettig zijn, vindt het merendeel van de gemeenteraad in Etten-Leur. En ‘iets meer ambitie’ is volgens sommige fracties ook welkom. Maar over het algemeen kunnen de lokale politici zich goed vinden in de Regionale Energie Strategie, die de plannen voor duurzame energie in de regio op een rij zet.

De gemeenteraad boog zich maandagavond over het stuk, dat vastlegt waar en hoe West-Brabant tot 2030 duurzame energie op moet wekken. De meeste betrokken gemeenten moeten zich de komende jaren vooral richten op grootschalige zonneprojecten op de daken van bedrijven en boeren, hebben ze daarin afgesproken. Dat geldt ook voor Etten-Leur.

De helft minder uitstoot in 2030

Elke regio in Nederland moet een eigen RES opstellen, zodat Nederland als geheel straks kan voldoen aan de eisen in het Klimaatakkoord. Het hoofddoel nu? In 2030 moet ons land bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 het geval was.

,,Het Deltaplan van deze tijd gaat niet over water, maar over zonnepanelen en windmolens”, zei Patricia van Baal (VVD). ,,Dit wordt de grootste verbouwing van ons land ooit, en het is goed te weten dat ons college zijn verantwoordelijkheid neemt in deze transitie.”

Maar de RES richt zich daarbij wel erg eenzijdig op het opwekken van duurzame energie, vonden veel partijen. Zij hamerden erop dat aandacht voor energiebespáring ook belangrijk is om de uitstoot terug te dringen. ,,Als we niet óók meer energie gaan besparen, krijgen we nooit het evenwicht waar we naar zoeken”, stelde Ron Dujardin (D66).

'Help burger met duurzaamheidslening’

Die grote besparingen vind je bijvoorbeeld door mensen te verleiden tot betere woningisolatie, zei onder meer het APB. De gemeente kan mensen daarbij helpen met bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen, opperde het CDA.

GroenLinks gaf aan dat Etten-Leur meer ambitie zou mogen tonen dan de RES nu oplegt, en kreeg daarin bijval van een iets gematigder PvdA en D66. GroenLinks vond het bijvoorbeeld jammer dat Etten-Leur er voorlopig geen windmolens bij lijkt te krijgen, nu die niet zijn opgenomen in de RES.

