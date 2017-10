Nergens in Nederland zijn zoveel autobranden als in Brabant

DEN HAAG - Het aantal autobranden in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In de eerste negen maanden van dit jaar lag het aantal op 2808, tegen 2718 in dezelfde periode een jaar eerder. Het is tevens het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar, blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars.

Autobezitters in Noord-Brabant en Zuid-Holland moeten het meeste vrezen dat hun voertuig in vlammen opgaat. Daar brandden respectievelijk 506 en 463 auto's uit. Het laagste aantal autobranden vond plaats in Zeeland, 58 in totaal.

Etten-Leur en Zundert

In West-Brabant vonden dit jaar autobranden plaats, onder meer in Zundert en Etten-leur. Eind september gingen in beide plaatsen in één nacht maar liefst vijf auto’s in vlammen op. In mei werden in Etten-Leur twee auto’s die voor een basisschool stonden geparkeerd door brand verwoest.

De cijfers van het verbond hebben betrekking op auto's die WA+ of all risk zijn verzekerd, naar schatting 65 procent van het volledige wagenpark. Uitgebrande auto's met enkel een WA-verzekering zijn niet in de cijfers meegenomen.

10.000 euro per brand

Het verbond schat de gemiddelde schade van een autobrand op 10.000 euro, waarmee de totale schadepost voor verzekeraars ongeveer 40 miljoen euro per jaar bedraagt. Dit is echter een fractie van de totaalschade die uitgekeerd wordt wegens autogerelateerde kostenposten, zoals ook ruit- of letselschade. Dat totaalbedrag ligt jaarlijks rond de 2,5 miljard euro.

Volgens het verbond brandt slechts een klein deel van de auto's uit door mechanisch falen van het apparaat, terwijl het merendeel in rook opgaat door vandalisme of het toedoen van een pyromaan. ,,Dit kun je afleiden aan het tijdstip waarin de meeste auto's in brand vliegen. Dat ligt vaak ergens tussen middernacht en vier uur 's ochtends", licht een woordvoerder toe.

Volledig scherm Twee auto's in brand in Etten-Leur. © Alexander Vingerhoeds