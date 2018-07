Nederland-Syrië, een bijzondere ontmoeting in De Gong Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Geschiedenisleraar Yousef Khannas (31) vluchtte twee jaar geleden met vrouw en een tweeling van vier vanuit de Syrische stad Aleppo naar Nederland. Zoals zo veel landgenoten moest hij alles achterlaten. Zaterdag was hij een van de vele aanwezigen tijdens een ontmoetingsbijeenkomst in Etten-Leur, georganiseerd door de Syrische vereniging Aurora Levant.

"Het is hier mooi, veilig, de mensen kijken altijd blij", althans in de beleving van Ahmad Alhariri, voorzitter van de vereniging en inwoner van Etten-Leur. Zijn vrouw Malak, net bevallen van haar vijfde kind, heeft eten bereid, om de ontmoeting met plaatsgenoten zo feestelijk mogelijk te maken.

Ontmoeten

Want dat is wat Alhariri voorstaat: integratie en ontmoeten. "We willen de taal en de regels leren." Zijn vereniging onderwijst op zestien locaties in het land. Oók de Arabische taal, want de gevluchte Syriërs wonen verspreid over de hele wereld en het is zaak dat families elkaar kunnen blijven verstaan.

Yousef Khannas schiet even vol als hij vertelt over de vlucht naar Nederland. Hij had nog de mogelijkheid, ouderen en jonge kinderen hebben die vaak niet. Zijn vader moest hij achterlaten. Alhariri verloor ook alles. "Kapot. Verbrand", beschrijft hij de situatie in zijn vaderland. Zijn gezicht straalt als hij vertelt hoe hij het vindt om nu in Etten-Leur te wonen. Hij steekt zijn duim omhoog en lacht breeduit. Woorden overbodig.

Ina Stevens, die met echtgenoot Hans (fractie D66) naar de ontmoeting is gekomen, zegt dat ze dat uit belangstelling voor de Syriers doet. "Ik vind het belangrijk om ook deze mensen te leren kennen en te weten hoe ze hier kwamen en hoe ze het ervaren om hier te zijn." Hans denkt dat de Syriers al goed geintegreerd zijn in de gemeente, maar daar denkt zijn buurman aan tafel, Joost Verhaeren, toch iets anders over.

Respectvol

"Daar zullen jaren en generaties overheen gaan." Hij woonde vanwege zijn werk (in de olie) op veel plaatsen in de wereld en ook drie jaar in Syrië. "Ik vind het het mooiste land ter wereld", zegt Verhaeren. "Hun levensstijl en historie. De mensen zijn heel open, respectvol en eigenlijk niet veeleisend. Waar wij onze deuren vaak dichtgooien voor een vreemdeling, gooien zij een deur open."