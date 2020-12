Nederland is binnen, nu moet de moeierboom Europa nog veroveren

ETTEN-LEUR - Soms zoeken verschillende generaties elk hun eigen plekje onder haar takken en is de moeierboom een hangplek voor ouderen en jongeren tegelijk. Heel Etten-Leur vertelde of beleefde er verhalen. Juist daarom heeft de linde de titel Boom van het Jaar zo verdiend, vindt burgemeester Miranda de Vries. Nu de trofee voor de Nederlandse titel in haar gemeente is gearriveerd, gaat Etten-Leur proberen om de mooiste boom van het land ook in Europa onder de aandacht te brengen.

De Nederlandse Boom van het Jaar-verkiezing is een initiatitief van het SBNL Natuurfonds, dat de wedstrijd dit jaar voor de derde keer in goede banen leidde. De boom die in Nederland wint mag vervolgens meedoen aan de Europese Boom van het Jaar-verkiezing. De bomenstrijd moet mensen stil laten staan bij het belang van bomen, zei Maaike Brasz van SBNL vrijdag in Etten-Leur. Zij kwam behalve felicitaties ook een cheque van 2.500 euro brengen, die Etten-Leur in een campagne voor de Europese bomenstrijd wil steken.

De Nederlandse winnaar vorig jaar was de ‘Heksenboom’ in het eveneens Brabantse Bladel. Omdat de burgemeester van die plaats de indrukwekkende trofee vanwege de coronamaatregelen niet zelf kon brengen, werd die opgestuurd. De Bladelse burgemeester Remco Bosma beloofde Etten-Leur in een filmpje wel vast om tijdens de Europese strijd zijn stem op de moeierboom uit te brengen.

Volledig scherm De moeierboom staat al dik 300 jaar op de kop van de Markt in Etten-Leur, als stille getuige van het dagelijks leven in al die eeuwen. © Pix4Profs/René Schotanus

Famke Louise

In het voorjaar van 2021 moet duidelijk worden welk land de Europese Boom van het Jaar 2020 herbergt; stemmen kan binnenkort. Het brainstormen over manieren om zoveel mogelijk stemmen voor de moeierboom te trekken begon gisteren al. Etten-Leur hoopt vooral dat mensen hun enthousiasme over de boom ook op sociale media gaan delen, zodat de moeierboom ook buiten de eigen gemeentegrenzen harten verovert en stemmen trekt. Met de inzet van creatieve Instagrammers of invloedrijke vloggers kan het soms snel gaan.

,,Misschien moeten we Famke Louise even bellen", grapte burgemeester De Vries.