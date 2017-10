Nauwelijks bezoekers tijdens open dag op boerderijen Etten-Leur

Rondom die tentoonstelling worden de komende maand nog meerdere activiteiten georganiseerd, om de aandacht te vestigen op de rol die boeren in de West-Brabantse samenleving spelen. Op de openingsdag besloot de ZLTO meteen maar een kijkje in de keuken te bieden bij vier boerenbedrijven in Etten-Leur.

Hillekens Hoeve, Menmoerhoeve, Kwekerij & Zorgboerderij de Bremberg en Diepstraten Etten-Leur B.V. zetten tussen 10.00 en 16.00 uur hun deuren open voor belangstellenden.

Niet veel

Dat zijn er helaas niet bijzonder veel, merkt Jan Diepstraten van Diepstraten Etten-Leur B.V. halverwege de dag op. ,,Vanochtend zijn er een paar mensen geweest, verder is het rustig.'' Diepstraten begon vier jaar geleden, naast de aardbeienteelt, met het telen van bramen in de kas. In Nederland niet per se gangbaar. ,,Nee, het gebeurt hier niet veel. Ik heb het in Mexico gezien en het leek me leuk om dat ook te gaan doen. Het is weer eens wat anders. Maar daar hoeven ze het vanwege het klimaat niet in de kas te doen, natuurlijk.''

Inmiddels staan in de broeikas van tien hectare zo'n 24.000 bramenstruiken, in deze periode samen met de drie andere vestigingen waar hij bramen teelt, goed voor een oogst van zo'n 15.000 kilo. Toch zullen weinig Etten-Leurenaren zijn product uiteindelijk proeven. ,,Veruit het meeste gaat naar het buitenland. Noorwegen, Dubai... Hier in Nederland willen ze niet de juiste prijs voor goede kwaliteit betalen. Hier gaat het alleen maar om goedkoop.''

Centrum

Bij De Bremberg, net buiten de kern, blijft het ook rustig. Anne Veltman heeft rond 14.00 uur zelfs nog niemand gezien die voor de open dag van de ZLTO kwam. ,,De meeste mensen zullen toch in het centrum zijn blijven hangen. Gelukkig staan daar ook twee mensen van ons, bij de streekmarkt.''

Wel heeft ze vandaag vijf zogeheten 'deelnemers' om haar gezelschap te houden, want De Bremberg is een bijzonder soort boerderij. ,,We zijn naast plantenkwekerij ook een zorgboerderij. Iedereen met een zorgvraag, welke dat dan ook is, is hier welkom. De deelnemers, in totaal een stuk of vijftig, helpen met het verzorgen van de planten, of maken bijvoorbeeld vogelhuisjes en bierkistjes in de houtwerkplaats. Zo zijn ze lekker buiten bezig, dat doet een mens goed.''

Vriendentuin

Maar noem ze dus geen cliënten. ,,We merken dat veel mensen die zorg ontvangen juist graag ook wat terug willen doen. Dat kan hier. De dagbesteding is geen bezigheidstherapie, ze doen het ook ergens voor. Vandaar 'deelnemers'.''

Een goed voorbeeld van hoe de deelnemers van De Bremberg iets teruggeven aan de maatschappij, is de 'vriendentuin'. Daarin worden groenten en fruit geteeld die puur en alleen voor de voedselbank bestemd zijn.

En daar komt binnenkort hopelijk nog meer bij, onlangs werd een stuk grond van 2,3 hectare aangekocht, dichter tegen de bebouwde kom aan. ,,Daar willen we een voedselbos van maken, waar veel groente, fruit en noten groeit, met een mooie waterpartij. Een plek waar je echt een lekkere dag in de natuur kunt hebben, maar toch dichtbij huis. Zo willen we De Bremberg ook wat verder in de wijk integreren.''

En daar heeft ze deze open dag niet per se bij nodig. ,,Op onze eigen open dag dit jaar waren er duizend man, dus met onze bekendheid zit het hier wel goed.''