Nauwelijks betaalbare nieuwbouw in Etten-Leur: ‘Hebben starters zo nog een kans?’

ETTEN-LEUR - Er komen in 2021 nauwelijks betaalbare woningen bij in Etten-Leur. Van de ongeveer 200 nieuwe woningen die dit jaar worden opgeleverd, vallen er maar zo’n 25 in de categorie sociale huur (tot ongeveer 630 euro per maand). Naar verwachting valt niet één nieuwbouwwoning in de categorie goedkope koopwoningen.

Daarmee blijft de realisatie van betaalbare woningen dit jaar ver achter bij de doelstellingen die de gemeente eerder voor 2021 vastlegde. Zo bestaat niet de verwachte 36 procent van nieuwe huizen uit sociale huurwoningen, maar slechts 13 procent. En waar Etten-Leur mikte op 3 procent betaalbare nieuwbouw in de koopsector (maximale verkoopprijs 270.000 euro), lijkt de teller dus zelfs op 0 procent te blijven steken.

Het stadsbestuur schreef het dit voorjaar ook in een brief aan de gemeenteraad: ‘We realiseren ons (...) dat het aanbod van echt goedkope koopwoningen zeer beperkt is.’ ,,De vraag is een beetje: hebben starters op deze manier nog een kans op de woningmarkt”, beaamt wethouder Ger de Weert.

Quote Waar dat kan maken we harde afspraken over het aantal betaalbare koopwonin­gen in nieuwe projecten Ger de Weert, wethouder in Etten-Leur

Het knelt in elk geval, vooral voor woningzoekenden met een beperkt budget. De gemeente probeert ruimte voor die groep te maken, maar is daarbij afhankelijk van de welwillendheid en rekensommetjes van ontwikkelaars. De Weert: ,,Waar dat kan maken we harde afspraken over het aantal betaalbare koopwoningen in nieuwe projecten. Bovendien zetten we steeds vaker middelen in als de zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.” Die moeten voorkomen dat betaalbare koophuizen worden opgekocht door beleggers die ze doorverkopen of verhuren.

Lichtpuntjes

Al blijft de druk op de woningmarkt hoog, De Weert ziet ook lichtpuntjes. ,,Qua aantallen doen we het goed. Aan het begin van deze raadsperiode was de inzet om tussen 2018 en 2022 minimaal 800 woningen te bouwen; het ziet er nu naar uit dat we rond de 1.050 eindigen.” Bovendien, zegt de wethouder, zitten er ná 2021 wel degelijk betaalbare huizen in de pijplijn. ,,Zo zitten er een kleine 300 sociale huurwoningen in de planning in onder meer het stationsgebied, bij het Kompas en de Van ’t Hoffstraat. Als je alleen naar 2021 kijkt zie je die niet, maar die plannen liggen er al wel.”

Ook als het gaat om goedkope koophuizen zijn er betere vooruitzichten voor de periode na 2021. Er zijn voor 2022 en 2023 bijvoorbeeld harde plannen voor 28 betaalbare koopwoningen. In 2023 en 2024 hoopt het college daar nog minimaal 25 goedkope woningen én een tinyhousesproject aan toe te voegen; na 2025 moeten er ook minimaal 100 betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw bij de Hoge Haansberg komen.