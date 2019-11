Natuurgebied Pannenhoef wordt tweeënhalf hectare aan fijnsparren armer

Cabare­tiers met Brabantse wortels maken ‘absurd chaoscaba­ret’

26 november ETTEN-LEUR Ze leerden elkaar kennen bij theatergroep Max Mini, belandden min of meer per ongeluk in de finale van het Leids Cabaret Festival en spelen vrijdagavond een thuiswedstrijd in Etten-Leur. Cabaretduo Joosen en De Jager staat dan in de Nieuwe Nobelaer met de voorstelling Zwolle aan Zee.