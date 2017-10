Nacht van de Nacht in de Pannenhoef: een ode aan de natuur

ETTEN-LEUR/RIJSBERGEN - Wandelexcursies, huifkartochten, broodjes bakken bij een kampvuur, een expositie in de Zwarte Schuur, houthakken, vogelhuisjes maken, een foodtruckfestival, levende muziek en een openluchtbioscoop. Zo levendig als afgelopen zaterdag was het nog nooit in natuurgebied de Pannenhoef.

Maar hoe uitgebreid en veelzijdig het programma ook was, de door Brabantse natuurgebieden "rondreizende" Week van het Landschap trok een stuk minder bezoekers dan voorgaande jaren. Circa 2.000.

Slechts een fractie van wat de organisatie, Brabants Landschap, gewend was. 'Het weer zat tegen', verklaart Sandra van Loon. Maar de bezoekers die wel kwamen, waren heel enthousiast. 'Zo mooi', zei een van hen zaterdagavond. 'Dit is een ode aan de natuur.'

Zeven dagen lang stond de Pannenhoef in het teken van de Week van het Landschap. Een week met diverse doe- en beleefactiviteiten werd zaterdag feestelijk afgesloten met het Into the Woods Festival. Kinderen konden kennismaken met alles wat de natuur te bieden heeft en natuurlijk konden ze zich ook lekker vies maken.

Het klapstuk vond zaterdagavond plaats tijdens de Nacht van de Nacht. Symfonica in Bosso, een wandeltocht in het donker langs zes mini podia waar (oud-)docenten van Nieuwe Nobelaer muziekstukken speelden over de natuur, was een ware belevenis en werd afgesloten met de vertoning van de film De Pannenhoef in de wei achter de Zwarte Schuur. Bezoekers waren er stil van. Iedereen voelde zich 1 met de natuur.