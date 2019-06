Nablijven met Famke Louise in Etten-Leur: ‘De jeugd is verwend’

ETTEN-LEUR - De zon schijnt nog, waardoor het aangenaam warm is. Voor het podium verzamelt zich iets voor 20.00 uur al een aardig groepje enthousiaste festivalbezoekers, en DJ Team XS pompt de bekende clubhit van Afro Boys over het Brabantpark: ,,Dus, ben je 18-plus?” Eh... Nou, nee.

Want dat is precies níet de bedoeling op het Nablijven Festival in Etten-Leur, dat zich speciaal richt op de doelgroep tussen 12 en 18. De organisatie van Just Dance Outdoor, dat zaterdagavond op dezelfde plek plaatsvindt, waagt zich dit jaar voor het eerst aan het frisfeest.

,,Het is gelukt", zegt medeorganisator Joep van Oosterhout opgelucht. Hij doelt vooral op de opbouw van het festivalterrein, waarbij het weer deze week tegenzat. ,,Gisteravond hebben we het hele terrein nog ontruimd vanwege het onweer, maar vandaag hebben we extra hard gewerkt en alles staat.”

Baromzet

Zo stond vorig jaar ook op vrijdag alles al klaar op de dag voor Just Dance, maar was het terrein leeg en stil. ,,Toen zat ik met m'n medeorganisator een biertje te drinken op het VIP-deck, en dachten we: dit is toch eigenlijk zonde, hier kunnen we meer mee doen. Zo ontstond het idee om iets voor de jeugd op te zetten.”

Want waar het normaal lastig is om met dat soort feesten uit de kosten te komen - de baromzet ligt vanzelfsprekend lager, en het publiek heeft überhaupt minder te besteden - was dat nu minder een probleem. ,,Alle kosten voor bijvoorbeeld het hekwerk en de aankleding hadden we immers toch al gemaakt.”

Hitkanonnen

Met zo'n 900 bezoekers is het feest wat Van Oosterhout betreft geslaagd. Het zijn er weliswaar minder dan de 5.000 die zaterdag worden verwacht, daarom is het terrein ook verkleind opgezet, maar de line-up is er niet minder om. Met Famke Louise en Josylvio heeft Nablijven, zeker voor deze doelgroep, twee echte hitkanonnen binnengesleept. ,,Dat moet ook wel", vindt Van Oosterhout. ,,De jeugd is verwend, ze zien álles op YouTube, dus moet je ook investeren in grote namen om ze te lokken.”

