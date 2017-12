Muziekdocenten Nieuwe Nobelaer Etten-Leur leveren uren in

PvdA-raadslid May Rijnen trok deze week aan de bel tijdens de gemeenteraad van Etten-Leur waar de subsidie voor Nieuwe Nobelaer ter sprake kwam. Ze betreurde de bezuiniging op de afdeling kunsteducatie, maakte gewag van onzekerheid voor het personeel en uitte de angst dat het voortbestaan van muziekschool Sint Frans in het geding is.

Vliegenthart tempert de onrust. ,,Nieuwe Nobelaer is een cultuurcentrum met onder meer kunsteducatie, bibliotheek en podiumkunsten. Formeel bestaat de naam Sint Frans niet meer, maar kunsteducatie vormt een wezenlijk onderdeel van onze organisatie." Feit is dat de poot kunsteducatie waar muziek, dans drama, beeldend en media onder valt, het minst goed draait. Het aantal leerlingen daalde van 908 in 2014/2015 naar 663 in 2016/2017. ,,De daling is vooral het gevolg van minder drama- en muziekleerlingen."

Failliet

Volgens Vliegenthart zijn landelijk veel muziekscholen failliet gegaan en hebben anderen ervoor gekozen alleen nog met zzp'ers te werken. ,,Bij de fusie tot cultuurcentrum in 2010 met onder meer de bibliotheek en Sint Frans is er bewust voor gekozen muziekdocenten in dienst te houden. We willen dat onze werknemers betrokken mensen zijn en we willen kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines. Dat gaat makkelijker met vaste werknemers." Bij de reorganisatie in 2016 heeft Vliegenthart ook niet gekozen voor het afstoten van de muziekdocenten en het inhuren van zzp'ers. ,,We hebben juist extra marketinginspanningen gepleegd om meer cursisten te krijgen. Al onze inspanning ten spijt, zien we toch dat het aantal muziekleerlingen afneemt. En in de cao is het zo geregeld, dat docenten uren inleveren als er minder uren worden afgenomen. Dat voelt oneerlijk, dat begrijp ik." Om hoeveel uur het precies gaat maakt Vliegenthart niet bekend uit respect voor de privacy van betrokken personen.

Groepslessen