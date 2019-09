Musical Cleopatra van Max Mini is van hoog niveau

Mario (24) uit Et­ten-Leur heeft 20 miljoen werknemer­tjes

19 september Hoe houden we het snel veranderende platteland leefbaar? We schuiven aan bij boeren, burgers en andere betrokkenen bij het Brabantse buitengebied. Vandaag imker Mario Coremans in Etten-Leur, werkgever van zo’n 20 miljoen bijen die vooral in aardbeienkassen bezig zijn.