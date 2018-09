Muntjes van bandeloos drinken en slap ouwehoeren

VIDEO Grote motorboten meren af in Et­ten-Leur: 'Schepen trekken altijd bekijks'

24 september ETTEN-LEUR - Het was maandagmiddag flink passen en meten in Etten-Leur. Maar het is gelukt: veertien kingsize motorboten hebben tot woensdag een plekje gevonden in jachthaven De Turfvaart.