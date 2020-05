Motorrijder valt hard in bocht en moet gewond naar het ziekenhuis

Coureur Jens (16) uit Et­ten-Leur breekt twee benen bij motoronge­luk

12 mei ETTEN-LEUR - Dat was schrikken, afgelopen zaterdag. Jens Walvoort (16) uit Etten-Leur sloeg over de kop met zijn motor en klapte - vermoedelijk - zo hard tegen het stuur dat hij beide bovenbenen brak. Maar het komt goed, weet hij zeker. ,,Het is een coole jongen", volgens zijn vader Marc. ,,Ook nu!”