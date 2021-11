Mopperaars maken het verschil: Etten-Leur past plannen nieuwe wegen en huizen aan na protesten

Huurders in Et­ten-Leur kunnen binnenkort voor een prikkie zonnepane­len op hun dak krijgen

ETTEN-LEUR - Alwel-huurders met een dak dat geschikt is voor zonnestroom kunnen binnenkort voor een prikkie zes panelen krijgen. De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur wil zonnepanelen installeren op 500 huurwoningen in die gemeente. De bewoners betalen daarvoor alleen 4,50 euro servicekosten per maand.

