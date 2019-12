Vroeger werd een timmermanszoon, timmerman, een bakkerszoon bakker en een boerenzoon boer. Vaak werd er thuis om gevochten. Meestal niet letterlijk met de vuist, maar toch. Boer zijn was hard werken, maar het was ook een mooi vak. Mijn ouders hadden een moderne boerderij. Een nieuwe met een groot huiskavel erbij en het land lag rondom de boerderij. Dat was gemakkelijk werken. Ik zat in mijn jeugd altijd tussen de koeien of op het land. Het liefst droeg ik laarzen en een overall.

Na de middelbare school kreeg ik de kans te gaan studeren. ,,Kijk maar eens goed rond”, zeiden mijn ouders. En dat deed ik. Er gingen weken voorbij dat ik geen koe of akker zag. Mijn studententijd, geloof me, was een mooie tijd. Maar er moesten ook keuzes gemaakt worden. Werkstages, studiestages en andere ervaringen die ik opdeed, hielpen daarbij. Naast een passie voor vee en land had ik interesse in economische vakken. Dit mondde uit in een half jaar deskstudie aan het Proefstation Rundveehouderij in Lelystad. Ik ging er in januari aan de slag.