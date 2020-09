Monumentendag op anderhalve meter afstand: achter-achter-achterkleinzoon komt naar molen Etten-Leur

WILLEMSTAD/ETTEN-LEUR - Drukte dit weekend op veel locaties die meededen aan de Open Monumentendag. De opzet van de kunst- en monumentenroute was door de coronamaatregelen iets anders dan andere jaren. Bezoekers werden gewezen op de anderhalve meter afstand, wat in de regel goed werd opgevolgd.

Vaste prik op de route is Fort Sabina, dat zich altijd goed weet te presenteren. Rondom en in het fort was er een divers aanbod aan werk van lokale beeldend kunstenaars, en door het aangename weer was het op het terras van de Kletsmajoor dringen geblazen. Op zaterdag liftte het fort mee op de toertocht van het Roparunteam van de stichting Joepie. Dat leverde Sabina al 125 bezoekers op , dat een van de pleisterplaatsen op de tocht was. Ook het gerenoveerde Mauritshuis in Klundert mocht in het aanbod niet ontbreken.

Niet zo bekend is het monument De Keet aan de Huizersdijk in Zevenbergen. Dit gebouw uit 1858 deed een tijd dienst als slaapverblijf voor de werknemers van de suikerfabriek. Kunstenares José van der Valk, 72, woont er al ruim dertig jaar. Overal in het huis en in de prachtige tuin zie je beelden die ze de afgelopen vier decennia maakte. Ze biedt alles te koop aan, omdat het haar laatste expositie is: ,,Top, ik heb al zoveel verkocht! Soms dacht ik ‘o, moet ik daar ook afstand van doen?’. Maar dan weet ik bij wie het terechtkomt, en dan is het goed.”

Hinderlijk was het wel dat de site van de gemeente Moerdijk doorverwees naar het programma van vorig jaar. Wie dat niet in de gaten had, kon zomaar voor een dichte deur staan. Zoals bij stoomgemaal De Eersteling in Standdaarbuiten, dat dit weekend echt gesloten was.

Tevreden

Niet getreurd, dan maar naar de Bisschopsmolen in Etten-Leur. Molenaar Ton Agterbos is zaterdagmiddag al tevreden met de aanloop: ,,Vanaf vanmorgen een continue stroom bezoekers”, zegt de geboren Tukker. ,,De molen is uit 1744, ik werk hier nu veertig jaar. De bezoekers kunnen uiteraard naar boven, om op de stelling rond de molen te lopen. Hier beneden hebben we een scherm met drieduizend foto’s en een videopresentatie.”

Op een tafel staan dozen met boeken waarin de geschiedenis van de molen goed gedocumenteerd uit de doeken wordt gedaan. Een jong stel schaft een exemplaar aan. Ze blijken een band met het monument te hebben. ,,Ik kom uit Etten-Leur, we wonen nu samen in Gent”, zegt Simone Luijten (24). Haar vriend, Jasper Sleumer (26) groeide op in Berlicum, maar wat blijkt: ,,Mijn over-over-overgrootvader, de vader van de opa van mijn moeder, was een van de eigenaren van deze molen. Hij kocht hem in 1902. Daar kwam ik een maandje geleden achter. Dan is het toch wel bijzonder om hier een kijkje te nemen.”

Ambitie om straks in de voetsporen van zijn voorvader te treden, heeft hij niet. ,,Nee, ik ben consultant. Maar ik ben opgeleid aan de TU in Eindhoven, dus de affiniteit met techniek is er wel”, lacht hij.