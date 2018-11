Monumentencommissie adviseert om alles bij gedenknaald in Etten-Leur te herstellen

ETTEN-LEUR - Het luchtvaartmonument aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Dat adviseert de gemeentelijke monumentencommissie.

Daarbij gaat het niet alleen om de kleur van de sokkel. Die heeft na een gemeentelijke schilderbeurt een duidelijke paarse zweem. Dat onderschrijft de commissie ook. Maar ook de vorm van de sokkel blijkt niet gelijk aan die bij de oplevering in 1935.

Toen er roestvlekken in de sokkel kwamen is deze van buitenaf hersteld. Daarbij is er materiaal tegenaan gezet, waardoor de voet van het monument breder en minder rank dan aanvankelijk het geval was. Het liefste ziet de monumentencommissie de sokkel weer hersteld worden in de oervorm. Als dat niet gebeurt wil de commissie dat de bestaande voet overgeschilderd wordt in de originele kleur.

Bomen

Maar de commissie heeft zich niet alleen uitgesproken over de voet van het monument. Ook is een oordeel geveld over de bomen die bij de gedenknaald staan. Ook die zijn de mensen die begaan zijn met lot van het monument een doorn in het oog. Ze zijn zo hoog dat ze het zicht op het monument goeddeels ontnemen.

En dat terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat er onbelemmerd zicht was op de naald die naar het luchtruim boven Etten-Leur wees waar in 1909 de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland plaatsvond. De commissie oordeelt nu dat de bomen niet rondom het monument horen.

,,De gedenknaald is in al die jaren gelijk gebleven maar de bomen zijn groter gegroeid”, vat wethouder Jan Paantjens samen. De gemeente studeert nu op de mogelijkheid de bomen weg te halen. ,,Maar het is de vraag of dat zo maar kan.”

Toejuichen

Wethouder Kees van Aert liep onlangs bij toeval cultuurhistorica Gerda Godrie tegen te lijf. Zij is een van de mensen die zich het lot van het monument aantrekken. Van Aert opperde daarbij de mogelijkheid dat mensen van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht In Nederland (Segvin) zelf kleinere dingen oppakken als ze die tegenkomen.

,,Je hoeft daarvoor niet altijd bij de gemeente aan te kloppen. Vrijwilligers kunnen in overleg met de groenafdeling zelf ook best wat doen. Ik zou dat toejuichen en daar alle ruimte voor geven. Maar ik heb zeker niet gezegd dat ze dat moeten doen. Ik heb meer een denkrichting aan willen geven.”

Goed onderhoud

Gerda Godrie voelt zich vooralsnog niet aangesproken. ,,Het is nota bene een gemeentelijk monument. De gemeente moet dan ook zorgen voor goed onderhoud. Als het eenmaal in goede staat is wil er nog wel eens over nadenken of we kleine dingen zelf kunnen doen.”