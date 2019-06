Montmartre op Etten-Leurse Havenfeesten

Zo ook karikatuur- en sneltekenaar Ronald, die net de laatste hand legde aan het portret van Gery Krens. Manlief Ruud Krens was zijn vorige 'slachtoffer', en beiden zijn erg in hun schik met het resultaat. "Ik vind ze echt heel leuk", zegt Gery. "En verrassend. We hebben dit ooit eens eerder laten doen, voor ons trouwen. Leuk om die weer eens op te zoeken en deze er naast te hangen. Ik weet alleen niet waar ze zijn; we wonen net een jaar hier 'op Leur', aan de overkant bij molen De Lelie. En nog niet alles is uitgepakt."

Haar man Ruud vindt de cartoons wel in de sfeer passen: "Er zit zelfspot in, en iets spontaans. Mooie tegenhangers voor de toon die tegenwoordig zo vaak gebezigd wordt. Iedereen moet maar overal wat van vinden, zo negatief. Hier in Leur is nog de Brabantse gemoedelijkheid. Meer dan in Etten hoor, daar zijn de mensen toch wat stijver. We komen er vandaan, dus we merken het verschil wel. Hier kletst iedereen met elkaar."