Monsterklus: George uit Etten-Leur bouwt de Dom van Milaan in twee jaar na

Neuzen naar bruikbaar spul uit gesloopte huizen? Dat kan in de Van ‘t Hoffstraat in Et­ten-Leur

20 maart ETTEN-LEUR - Nog even en de rijtjeswoningen aan de Van ‘t Hoffstraat in Etten-Leur gaan tegen de vlakte. Eigenaar Alwel vervangt de jaren ‘60-woningen door moderne appartementen. Aan Van Caam uit Oud Gastel is de sloop gegund. En dat slopen gaat anno 2021 anders dan ‘met de bulldozer erover’. Omwonenden kunnen zelfs kijken of er nog iets van hun gading bij is.