Mönnink pr-vrouw Heemkundekring Jan uten Houte

40.000 euro aan belastingen geïnd en Bredanaar gepakt met amfetamine bij ver­keers­con­tro­le Etten-Leur

14 maart ETTEN-LEUR/BREDA - Bij een uitgebreide verkeerscontrole op het Brabantpark in Etten-Leur is dinsdag een 22-jarige man uit Breda aangehouden. Hij had hennep en amfetamine op zak. Het ging om meer dan een gebruikershoeveelheid. Hij was niet in bezit van een rijbewijs.