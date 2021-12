De persconferentie was vorige week nog niet afgelopen toen ik mijn dochters moest ophalen na hun turntraining. De trainsters vingen ouders op bij de deur, terwijl Hugo de Jonge in Den Haag nog persvragen stond te beantwoorden. Ze hadden het maatwerk voor de avondlockdown al rond. Hier een training ingekort, daar een vervroegd, allemaal mondkapjes op en schouders eronder. ,,En we zetten het zo op de app. Hebben jullie alles weer op een rij.”

Beetje begrip

Iets eerder had ik Sander Castel nog aan de lijn, uitbater van drie horecazaken in Etten-Leur. Die zouden ’s avonds langer open blijven uit protest tegen de maatregelen. Hij was er kláár mee. Maar toen de gemeente erop aandrong dat zijn actie niet te lang zou duren, gaf ie daar gehoor aan. Om daarna aan een journalist te vertellen dat hij best begrip had voor ‘de lastige positie van de gemeente’.

Het gaf me hoop. Ja: we staan op een donkere plek. Er gaan elke dag tientallen mensen dood aan een ziekte die niet weg wil. Zorgmedewerkers zijn uitgeput. Ondernemers hebben géén idee wat de toekomst brengt. En de polarisatie: die is echt. Ik heb dit jaar met mijn kinderen in de tuin gezeten terwijl gasten bij de buren riepen dat ‘alle journalisten een nekschot moeten krijgen’. (,,Nee lieverd, hij heeft het niet over mij.” Denk ik.)

Thuisbezorgde surprises

Maar ik zie ook veerkracht en empathie. In Castel, in de trainsters. In leerkrachten die sinterklaassurprises thuisbezorgen bij leerlingen die in quarantaine zitten. In Avoord, waar wéér de handen uit de mouwen gaan om honderden bewoners eigenhandig een boostershot te geven.

De shit en de vijandigheid zijn echt. Maar ik kijk liever even de andere kant op. De kant waar alle mensen staan die aardig blijven, de boel gaande houden en anderen helpen hetzelfde te doen. Het is een veel leuker uitzicht.